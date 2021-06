Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldkassette in Kapelle aufgebrochen

Bocholt (ots)

Am Donnerstag betrat ein noch unbekannter Täter die Kapelle in einem Seniorenheim an der Karolingerstraße und brach dort die Kassette für das Opferkerzengeld auf. Wie viel Geld sich in der Kassette befand, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

