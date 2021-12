Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Glätteunfälle in Sulingen und Weyhe - Verkehrsunfallflucht in Drentwede ---

Diepholz (ots)

Verkehrsunfälle auf winterglatter Fahrbahn

In Sulingen befuhr am Dienstag gegen 10.20 Uhr ein 34jähriger Bassumer mit einem Lkw mit Anhänger die Ortsstraßen im Ortsteil Lindern. Beim Rechtsabbiegen geriet der Fahrzeugführer auf glatter Fahrbahn nach links und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand am Lkw und am Straßenbaum ein geschätzter Schaden in Höhe von 20000 Euro.

Am Dienstag gegen 05.30 Uhr geriet in Weyhe, Angelser Straße ein 29-Jähriger mit seinem Pkw im Kurvenbereich Höhe Hombachstraße ins Rutschen und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand ein Schaden von rund 12000 Euro. Nahezu an der gleichen Stelle geriet auf der glatten Fahrbahn gegen 07.00 Uhr ein Multicar Streufahrzeug ins Schleudern, kippte um und prallte gegen einen Zaun. Auch der 21-jährige Fahrer bleib unverletzt. Hier entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Drentwede

Verkehrsunfallflucht

Bereits am Montag gegen 15.30 Uhr verursacht ein unbekannter Fahrzeugführer in Drentwede an der Einmündung Am Sandhügel / Bremer Straße einen Verkehrsunfall, um sich dann vom Unfallort zu entfernen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte war aus der Straße Am Sandhügel auf die Bremer Straße eingebogen, ohne auf den Verkehr zu achten. Sein Fahrzeug kollidierte mit dem Pkw einer 44-jährigen Fahrerin. Nach der Berührung setzte der Verursacher seine Fahrt unbeirrt fort. Am Pkw der 44-Jährigen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Bassum

Verkehrsunfall

Beim Abbiegen von der Syker Straße nach links auf die B 51 übersah ein 55-jähriger Pkw-Fahrer den Pkw eines 29-Jährigen, der im Gegenverkehr in Richtung Bassum fuhr. Bei dem Unfall am Dienstag gegen 17.20 Uhr wurde zum Glück niemand verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 45000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell