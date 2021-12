Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 26.12.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen Leicht verletzt wurde am Samstagabend ein 17-jähriger Fahrzeugführer und sein 18-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall in Drebber. Gegen 21:30 Uhr kam der 17-jährige Mann mit seinem Pkw VW Golf aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn der Straße Felstehausen ab, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Beide Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Pkw wurde zwecks Sichtung auf technische Mängel sichergestellt.

PK Syke

Raubdelikt am Edgar-Deichmann-Park in Syke Bereits am Heiligen Abend ist es gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz am Mühlendamm zu einem Raubdelikt gekommen. Ein 76jähriger Mann aus Syke wurde gegen 15 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld und einer EC-Karte gezwungen. Mit dieser wurde am Abend gegen 21:15 Uhr Geld vom Geldautomaten in der Sparkasse am Mühlendamm abgehoben. Die Täter seien beide männlich gewesen, ca. 1,75 cm groß und mit hellgrauen Jacken bekleidet. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Tat/zu den Tätern liefern, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Syke unter der 04242 / 9690.

Versuchter Einbruch in Twistringen

In der Nacht vom Heiligen Abend auf den 1. Weihnachtsfeiertag ist es in der Lindenstraße in Twistringen zwischen 23:00 Uhr und 00:10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus nahe der Einmündung Mörsener Kirchweg gekommen. Sollten Sie zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Personen beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Twistringen unter der 04243 / 970570.

Betrunken im Straßenverkehr in Schwarme

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages stellt die Polizei gegen 22:20 Uhr auf der Borsteler Straße in Schwarme im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass der PKW-Führer, ein 48jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen, unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,7 Promille. Neben einem Blutprobenentnahme, der Beschlagnahme des Führerscheins und der damit einhergehenden Untersagung der Weiterfahrt erwartet den Mann nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Syke Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ist es gegen kurz vor 23 Uhr im Kreuzungsbereich Auf der Heide/Bassumer Landstraße in Syke zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 44jähriger Mann aus Wehye hat mit seinem VW Passat zu spät erkannt, dass eine vor ihm auf der Straße Auf der Heide fahrende 26-jährige Frau aus Hamburg wegen vorfahrtberechtigten Verkehrs auf der Bassumer Landstraße anhalten musste, sodass er auf ihren PKW, einen Smart, aufgefahren ist. An den PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die junge Frau wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

