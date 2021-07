Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Bäckerei

Emmerich-Hüthum (ots)

Offenbar durch ein zur Rückseite gelegenes Fenster sind unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Bäckerei an der Eltener Straße eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld aus der Kasse der Filiale und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kripo Emmerich erbittet Zeugenhinweise unter 02822 7830. (cs)

