Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach- Geparkten PKW beschädigt und entfernt

Offenburg (ots)

Am vergangenen Donnerstag im Zeitraum von 04:30 Uhr bis ca. 16:30 Uhr hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz eines Geflügelbetriebes in der Straße "Im Roßgraben" im Ortsteil Schwaibach ordnungsgemäß geparkten PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken seitlich beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 EUR. Das Polizeirevier Haslach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Verursacherfahrzeug machen können, sich unter 07832 975920 zu melden. /WBL

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell