Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verkehrskontrollen; Tierische Verkehrsbehinderung

Reutlingen (ots)

Verletzte Radfahrerin

Leicht verletzt hat sich eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend in der Karlstraße ereignet hat. Kurz nach 19.15 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Lieferwagen die Karlstraße aus Richtung Silberburgstraße kommend stadteinwärts. Als er nach rechts in die Bismarckstraße einbiegen wollte, übersah er eine 24-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem rechts der Fahrbahn baulich abgetrennten Radweg geradeaus fuhr. Durch die Kollision stürzte die Radlerin auf den Asphalt. Eine ärztliche Behandlung ihrer Verletzungen war vor Ort nicht erforderlich. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird mit etwa 100 Euro beziffert. (sm)

Pfullingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 32-Jähriger, der am Montagvormittag auf der Römerstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war kurz vor elf Uhr mit seinem 5er BMW auf der Römerstraße (L 382) in Richtung Sonnenbühl unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache kurz nach der Einmündung Uhlandstraße zu weit nach links kam. Dort überfuhr er die bepflanzte und beschilderte Querungshilfe, bevor er seinen Wagen etwa 30 Meter weiter im Grünstreifen zum Stehen bringen konnte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur mehrere abgefahrene Reifen fest, zudem lag für den Wagen auch eine Betriebsuntersagung vor, weil der Versicherungsschutz erloschen war. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an den Verkehrszeichen und der Bepflanzung der Verkehrsinsel wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Fahrbahn und Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe waren die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Römerstraße musste im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt werden. (cw)

Münsingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Mit nicht angepasster Geschwindigkeit und deutlich zu schnell unterwegs war ein 20-jähriger Motorradfahrer, der am Montagabend mit seiner Maschine auf der Seeburger Steige von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt ist. Der Heranwachsende war gegen 20 Uhr mit seiner Yamaha auf der B 465 unterwegs, als er in einer Linkskurve im oberen Bereich der Steige zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten überfuhr und anschließend mit seinem Bike stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Seine Yamaha, an der ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (cw)

Weilheim (ES): Fußgängerin erfasst

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Egelsberg zugezogen. Kurz vor 14 Uhr war eine 46-Jährige mit ihrem Mercedes in der Egelsbergstraße in Richtung Fußballplätze unterwegs, als eine 71-jährige Frau dort zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Der Mercedes erfasste die Fußgängerin, wodurch diese zu Fall kam. Sie wurde zur Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der am Mercedes entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (sm)

Tübingen (TÜ): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Tübingen verletzt worden. Eine 59-Jährige befuhr gegen 15.40 Uhr mit einem Nissan die Gmelinstraße von der Innenstadt herkommend in Richtung Schnarrenbergstraße. Beim Linksabbiegen in die Röntgenstraße übersah sie den entgegenkommenden, 26 Jahre alten Radler. Der Mann prallte mit seinem Rennrad gegen den abbiegenden Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (ms)

Rottenburg (TÜ): Ohne Führerschein und unter Drogen

Einer ganzen Reihe von Anzeigen sieht ein 33-Jähriger entgegen, der am Montagabend in der Poststraße mit seinem VW Golf von der Polizei kontrolliert wurde. Der Wagen war gegen 21.20 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, da er neben unzulässig getönten Scheiben auch veränderte und teils nicht funktionierende Heckleuchten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer gar keinen Führerschein hatte. Zudem war der Golf weder zugelassen noch versichert. Die an dem Fahrzeug montierten Kennzeichen stammten von einem Ford. Da bei dem 33-Jährigen Anzeichen auf einen vorausgegangenen Konsum illegaler Drogen erkennbar waren und eine entsprechende Überprüfung positiv verlief, wurde eine Blutentnahme angeordnet. (cw)

Tübingen (TÜ): Poser aus dem Verkehr gezogen

Auf dem Verwahrplatz des Polizeireviers endete die Fahrt eines 44-Jährigen, dessen verkehrsunsicheren Audi die Polizeibeamten am Montagabend aus dem Verkehr gezogen haben. Der Audi A8 war einer Streifenwagenbesatzung gegen 20.20 Uhr in der Reutlinger Straße durch seine enorme Geräuschentwicklung aufgefallen. Zudem war die Fahrzeugfront extrem tief und das Fahrzeugheck höhergelegt. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-Jährige weder für die Umbauten am Fahrwerk, die montierten Reifen und Felgen, die Folierung im Heckbereich noch für die offenbar nachträglich angebauten Schaltwippen am Lenkrad die erforderlichen Genehmigungen vorweisen konnte. Zudem war die Auspuffanlage verändert worden, indem in die Endrohre Schlitze eingefräst und diese aufgebogen worden waren, um den Geräuschpegel zu verändern. Der Wagen wurde zur Begutachtung durch einen technischen Sachverständigen sichergestellt, Schlüssel und Fahrzeugpapiere einbehalten. (cw)

Balingen (ZAK): Tierische Verkehrsbehinderung auf der B 463

Zu einer nicht alltäglichen Verkehrsbehinderung ist es am Montag auf der B 463 im morgendlichen Berufsverkehr gekommen. Ein 75-Jähriger war kurz vor 6.30 Uhr mit einem VW auf der Bundesstraße von Balingen herkommend in Richtung Albstadt-Laufen unterwegs. Auf einem mitgeführten Anhänger hatte der Senior zirka 30 mit Bienenvölkern besiedelte Bienenstöcke geladen. Aus bislang ungeklärter Ursache fielen drei Bienenstöcke mit etwa 45.000 Tieren auf die Fahrbahn und tausende Bienen schwirrten im Anschluss über die Straße. Der nachfolgende Verkehr hatte das Missgeschick mitbekommen und konnte rechtzeitig anhalten. Der Verursacher hatte zunächst nichts bemerkt und war weitergefahren. Er konnte jedoch kurze Zeit später angetroffen werden. Glücklicherweise befand sich ein Hobbyimker mit kompletter Ausstattung am Unglücksort und kümmerte sich um die Bienenvölker. Die Polizei sicherte ihn dabei ab. Gegen 7.30 Uhr waren die Tiere eingefangen und die beschädigten Bienenstöcke beseitigt. Der 75-Jährige muss mit einer Anzeige wegen unzureichender Ladungssicherung rechnen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell