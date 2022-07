Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Brand einer Torffläche

Am Samstag, 24.07.2022, um 18:57 Uhr, kam es in einem Waldstück an der Sedelsberger Straße in 26169 Friesoythe zum Brand einer ca. 2m² großen Torffläche. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr Friesoythe konnte der Brand abgelöscht und somit eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Eine mögliche Brandursache ist bisher nicht bekannt. Die freiwillige Feuerwehr Friesoythe war mit vier Einsatzfahrzeugen und 21 Kameraden im Einsatz.

Es wird von hiesiger Seite auf die vom Landkreis Cloppenburg erlassene Verordnung zur Verhütung von Brandgefahren hingewiesen.

