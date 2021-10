Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht nach gefährlichem Fahrmanöver

Gifhorn (ots)

Bereits am Freitagnachmittag kam es an der sog. Dragenkreuzung zu einem dreisten Fahrmanöver und einer Unfallflucht. Mehrere Fahrzeuge wollten von der K114 nach links, auf die B188 in Richtung Gifhorn abbiegen. Die Ampel zeigte grün und die die ersten Autos fuhren los.

Als ein Hyundai Probleme beim Anfahren hatte, zog ein VW Golf, der noch weiter hinten in der Schlange stand, auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr er links an wartenden Fahrzeugen und der Verkehrsinsel vorbei, um auf die B188 zu gelangen. Inzwischen war allerdings auch der Hyundai angefahren und wurde beim ordnungsgemäßen Einfahren auf die Bundesstraße durch den Golf nach rechts gedrängt. Der Hyundai, gefahren von einer 45-Jährigen aus Kirchheim, kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Der Golf fuhr in Richtung Gifhorn weiter und konnte kurze Zeit später durch die informierte Polizei gestoppt werden.

Gegen den Fahrer, einen 33-Jährigen Gifhorner, wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell