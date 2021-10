Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallfluchten

Gifhorn/ Knesebeck (ots)

Zu einem Parkplatzunfall kam es am gestrigen Donnerstagvormittag, um 11:30 Uhr, am Netto-Markt an der Celler Straße in Gifhorn. Ein wahrscheinlich dunkler Toyota touchierte beim rückwärts Ausparken einen VW Polo, der ebenfalls gerade ausparkte. Beide Fahrzeuge blieben stehen, während die Polofahrerin ausstieg, öffnete die andere Beteiligte lediglich die Fahrertür, blieb jedoch sitzen. Nach Ansprache durch die Polofahrerin schloss die Frau wieder die Tür und fuhr vom Unfallort weg. Die Fahrerin wurde als eine ca. 60 bis 70-jährige Dame mit zierlicher Statur, schulterlangen grauen Haaren und Brille beschrieben. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Gifhorn unter 05371 980-0 entgegen.

Eine andere Unfallflucht stellte ebenfalls gestern eine Frau aus Wittingen fest. Sie hatte ihren silbernen Opel Corsa gegen 10:20 Uhr auf einem Parkstreifen an der Marktstraße, Höhe Hausnummer 10, in Knesebeck abgestellt. Als sie ca. sechs Stunden später wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie großflächige Beschädigungen in der Fahrertür und dem Seitenteil dahinter fest. Aufgrund der Spurenlage liegt die Vermutung nahe, dass eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anbau o.ä. den Unfall verursacht hat. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Wittingen unter 05831 25288-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell