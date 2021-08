Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 08.08.2021, um 01:46 Uhr, wurde in Riegel, Hauptstraße, in unmittelbarer Nähe zur Gaststätte Brauhaus, ein dort befindlicher Zigarettenautomat aufgebrochen.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, dass von mindestens zwei Tatverdächtigen ein frei zugänglicher Zigarettenautomat durch massive Gewalteinwirkung aufgebrochen wurde. Zum Wert des entwendeten Diebesgutes können bislang noch keine Angaben gemacht werden, am Automaten entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell