Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 23.07.2022, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Garrel die Oldenburger Straße in 49681 Garrel, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 2,74 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen

Am 23.07.2022, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 61-Jährige aus Cloppenburg mit ihrem PKW die Straße "Niedriger Weg" in Richtung Kreuzung "Speckenweg/Eisenbahnstraße/Niedriger Weg". Ein 32-Jähriger, ebenfalls aus Cloppenburg, befuhr die Straße "Niedriger Weg" in entgegengesetzter Richtung. Beim Linksabbiegen im genannten Kreuzungsbereich übersah die 61-Jährige den vorfahrtsberechtigten 32-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die Unfallverursacherin schwer und der 32-jährige Fahrzeugführer, sowie seine 29-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Beide beteiligten PKWs waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich blockiert.

Südkreis -FEHLANZEIGE-

