Cappeln (Oldenburg) - Diebstahl von Gasgrill

In der Zeit von Freitag, 15.07.2022, 15.00 Uhr, bis Freitag, 22.07.2022, 14.00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Waldhütte an der Bakumer Straße in Cappeln ein und entwendet daraus einen Gasgrill. Täterhinweise bitte an die Polizei Cappeln, Telefon 04478 / 958600 oder Cloppenburg, Telefon 04471 / 18600.

Emstek - Diebstahl von Pkw Anhänger sowie Kabel

In der Zeit von Donnerstag, 21.07.2022, 17.00 Uhr, bis Freitag, 22.07.2022, 06.30 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Zaunes auf das Grundstück einer Firma in der Wilhelm-Bunsen-Straße in Emstek. Dort wurde ein Pkw Anhänger der Marke Böckmann sowie ca. 1100 m Kabel entwendet. Der Schaden wird auf 8500 Euro geschätzt.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis / unter Alkohol-, Medikamenten- und Drogeneinfluss

Am Freitag, 22.07.2022, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Löninger mit einem Pkw die Haselünner Straße in Löningen. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Test am Alcomaten ergab einen Alkoholwert von 0,36 Promille. Weiterhin besteht der Verdacht, dass die Person unter Medikamenten- und Drogeneinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeughalter erwartet ebenfalls ein Strafverfahren wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

