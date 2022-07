Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg und Quakenbrück

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Schockanruf

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, kam es zu einem Schockanruf mit anschließender Geldübergabe: Eine Seniorin aus Quakenbrück war um kurz nach 14.00 Uhr von einer ihr unbekannten Rufnummer auf ihrem Haustelefon angerufen worden. Zunächst meldete sich eine weinende Stimme mit der Bitte: "Mama, Hilfe! Ich habe einen Unfall gebaut!" Danach wurde das Gespräch von einem Mann übernommen, der sich gegenüber der älteren Dame als Polizeibeamter ausgab. Er teilte ihr mit, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sitze nunmehr in Untersuchungshaft. Die Haft könne nur abgewendet werden, indem ein fünfstelliger Bargeldbetrag als Kaution hinterlegt werde.

Im Zuge mehrerer Telefonate wurde letztlich als Übergabeort des geforderten Betrages der rückwärtige WERRELMANN-Parkplatz in Cloppenburg vereinbart. Die Seniorin und ihr Ehemann machten sich auf den Weg und übergaben um 15.55 Uhr einen Umschlag mit Bargeld an den vermeintlich durch die Rechtsanwältin ihrer Tochter dorthin entsandten Geldboten. Dass das Paar einer perfiden Betrugsmasche zum Opfer gefallen waren, stellte es erst fest, als der Schaden bereits entstanden war.

Der Geldbote konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,70 m groß, - untersetzte kompakte Figur - Ende 20 bis Ende 30 Jahre alt, - südeuropäisches Erscheinungsbild, - graugrüne Augen,

bekleidet mit:

- hellgrüne Schiebermütze ins Gesicht gezogen (darunter keine Haare zu erkennen), - weiße FFP2-Maske (darunter kein Bart ersichtlich), - grünlicher, hüftlanger Anorak mit Reißverschluss, - blaue Jeans, - weiße Turnschuhe, - führte ein Wegwerf-/Billig-/NoName-Handy mit sich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Nachmittag des 20. Juli 2022 ein Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen und/oder verdächtige Personen im Umkreis des rückwärtigen WERRELMANN-Parkplatzes Am Stadtpark bzw. des Cloppenburger Amtsgerichtes beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer: (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Unser dringender Appell lautet: Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie sich nicht in dubiose Gespräche verwickeln. Beenden Sie solche Telefonate am besten sofort. Gehen Sie niemals auf Forderungen ein und übergeben Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. Die "echte Polizei" würde solche Übergaben niemals veranlassen. Geben Sie auch keine privaten Informationen preis. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer direkt die Polizei. Weitere Ratschläge und Tipps finden Sie unter: www.polizeiberatung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell