Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Unterschlagung einer Geldbörse

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, zwischen 05.50 Uhr und 06.10 Uhr, befand sich ein 22-Jähriger aus Barßel auf dem Gelände einer Tankstelle in der Friedhofstraße, um in der dortigen Waschhalle seinen PKW zu reinigen. Während der Fahrzeugreinigung legte er seine Geldbörse auf dem Bedienautomaten der Waschhalle ab und vergaß beim Verlassen des Geländes, sie wieder einzustecken. Es besteht der Verdacht, dass ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse des Barßelers gefunden und an sich genommen hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Mittwoch, 20. Juli 2022, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 21. Juli 2022, 06.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Ellerbrocker Straße diverse Verkehrszeichen mit rosafarbener und grauer Farbe. Im selben Tatzeitraum wurde in der Elbestraße die Fassade eines Gebäudes mit rosafarbener und grauer Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, wurde um 11.40 Uhr in der Burgstraße eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell