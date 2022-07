Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Mittwoch, 13. Juli 2022, 19.40 Uhr, und Donnerstag, 14. Juli 2022, 00.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Gelände der Feuerwache am Pingel-Anton das Pedelec eines 40-jährigen Cloppenburgers. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Fahrrad des Herstellers KTM, Modell Macina Sport 520. Das Pedelec hat einen schwarzen Rahmen, einen schwarzen Sattel sowie schwarze Schutzbleche und Lenkergriffe. Die Felgen sind schwarz-orange. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 9-Gang-Kettenschaltung. Auffällige Merkmale: Der Gepäckträger ist leicht verbogen; auf dem Schutzblech befindet sich ein Aufkleber der Firma Büssing. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, kam es zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr in der Osterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Führer eines Wohnmobils mit Anhänger touchierte beim Einparken auf einen Seitenstreifen entlang der Osterstraße ein an der Hauswand einer Rechtsanwaltskanzlei angebrachtes Verkehrsschild. Hierdurch entstand sowohl am Verkehrsschild als auch an der Fassade des Gebäudes Sachschaden in Höhe von insgesamt 1500 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Unfallbeteiligung zu machen, vom Unfallort.

Um 12.10 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Vorbeifahren den geparkten blauen Pkw BMW X5 xDrive30d einer 24-jährigen aus Cloppenburg und verursachte hierdurch Schaden am Heck. Anschließend entfernte sich der Schadensverursacher vom Unfallort, ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek OT Halen - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 21. Juli 2022, kam es um 18.05 Uhr in der Baumwegstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 41-jährige Frau aus Oldenburg befuhr mit ihrem Pkw die Baumwegstraße aus Halen kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße B213, als ihr PKW aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Baum kollidierte. Ihr Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 8000 Euro. Die Oldenburgerin wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Löningen - Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, wurde um 06.00 Uhr in der Bremer Straße eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen festgestellt, deren Fahrzeug aufgrund fehlender Haftpflichtversicherung Ende Juni durch den Landkreis Cloppenburg zwangsentstempelt worden war. Der 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Garrel - Diebstahl eines E-Mountainbike

Zwischen Mittwoch, 20. Juli 2022, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 21. Juli 2022, 02.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Grüner Ring das E-Mountainbike eines 43-jährigen Mannes aus Augustendorf. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Fahrrad des Herstellers CUBE, Modell Reaction Hybrid One. Das Pedelec hat einen schwarzen Rahmen, einen schwarzen Sattel mit roter Aufschrift sowie schwarze Schutzbleche, Lenkergriffe und Felgen. Die Schutzbleche sind hinten mit Kabelbindern befestigt. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 29 Zoll und verfügt über eine 9-Gang-Kettenschaltung. Auffällige Merkmale: Die Reifen sind braun; das Bike ist mit einem BOSCH Navigationsgerät sowie mit einer Rahmentasche ausgestattet. In dieser befand sich die Geldbörse sowie des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell