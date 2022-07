Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl eines Mähroboters

Zwischen Dienstag, den 19. Juli 2022, gegen 21.00 Uhr, und Mittwoch, den 20.Juli 2022, um 05.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter von einem Grundstück an der Kiefernstraße ein Mähroboter der Marke Stihl samt Garage entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe OT Mittelsten Thüle - Flächenbrand

Am Mittwoch, den 20.Juli 2022, gegen 14.40 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feld am Markhauser Weg ein Strohballen in Brand. Das Feuer breitete sich innerhalb kürzester Zeit über eine Fläche von insgesamt fünf Hektar aus. Durch die Feuerwehren aus Markhausen, Gehlenberg und Friesoythe, die mit 70 Kameraden vor Ort waren, wurde der Brand gelöscht.

Friesoythe - Brand einer Thujahecke

Am Mittwoch, den 20.Juli 2022, gegen 16.50 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Kanalstraße Nord eine Thujahecke in Brand. Durch die Anwohner konnte das Feuer mittels eines Gartenschlauches fast vollständig gelöscht werden. Durch die freiwillige Feuerwehr Friesoythe, die mit 25 Kameraden vor Ort war, wurde nachgelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Saterland - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 20.Juli 2022, gegen 14.30 Uhr wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus dem Saterland in der Industriestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 20.Juli 2022, zwischen 13.00 Uhr und 18.50 Uhr, kam es in der Straße Holleberg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten weißen PKW Ford, Focus einer 30-jährigen Saterländerin im Bereich der hinteren Fahrerseite und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Bösel - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Samstag, 16. Juli 2022, 22.15 Uhr, und Sonntag, 17. Juli 2022, 03.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schillerstraße das graue RALEIGH Pedelec einer 48-Jährigen Böselerin. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll. Schutzbleche, Sattel, Griffe und Felgen sind schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell