Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - vermisste Person wohlbehalten aufgefunden

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, gegen 15.10 Uhr, wurde durch ein Cloppenburger Pflegeheim ein Bewohner (männlich, 66 Jahre) vermisst gemeldet. Der 66-Jährige war erst seit Kurzem in dem Heim wohnhaft und zudem aufgrund seiner derzeitigen gesundheitlichen Verfassung nicht gut orientiert. Er hatte sich zu Fuß von der Einrichtung entfernt und führte weder ein Mobiltelefon, noch Bargeld mit sich. Da aufgrund des beschriebenen Gesundheitszustandes und der gegenwärtigen Sommerhitze eine Gefahr für Leib oder Leben des 66-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde durch die Beamtinnen und Beamten der hiesigen Inspektion intensiv nach dem 66-Jährigen gesucht. Zusätzlich wurde um 17.00 Uhr eine Rundfunkdurchsage veranlasst. Gegen 19.00 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis aus der Bevölkerung, wonach sich eine ältere Person, offensichtlich der hier Vermisste, im Bereich Lastrup, Ortsteil Matrum, aufhielt. Der 66-Jährige konnte an der genannten Örtlichkeit wohlbehalten angetroffen und in die Obhut seines Betreuers übergeben werden.

Cloppenburg - Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, wurde gegen 10.55 Uhr in der Leharstraße bei der dortigen Unterführung eine Personengruppe, bestehend aus mehreren jungen Männern, kontrolliert. In der Bauchtasche eines 16-jährigen Jugendlichen aus Cloppenburg fanden die Beamten einen Klemmleistenbeutel mit einer grünlich, pflanzlichen Substanz. Ein 19-Jähriger Cloppenburger hatte einen Joint bei sich. Bei einem 27-jährigen Cloppenburger wurde ein sogenannter Grinder mit Restanhaftungen von Cannabis aufgefunden. Sämtliche Utensilien wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren gegen die Personen eingeleitet. Zudem wurden die Eltern des 16-Jährigen über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Cloppenburg - Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, wurde um 10.15 Uhr in der Bether Straße ein 24-jähriger Cloppenburger auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, gegen 14.10 Uhr, kam es auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 37-Jähriger aus Garrel, ein 21-Jähriger aus Cloppenburg und ein 22-Jähriger aus Cloppenburg befuhren mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge die Emsteker Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als im Streckenverlauf ein unbeteiligtes Fahrzeug nach links in die Straße Ostrand abbiegen wollte, mussten alle verkehrsbedingt abbremsen. Der 22-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 21-Jährigen auf. Hierdurch wurde der PKW des 21-Jährigen auf den PKW des Garrelers aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 11000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Emstek - Diebstahl eines PKW-Kennzeichens

Zwischen Freitag, 15. Juli 2022, 00.00 Uhr, und Sonntag, 17. Juli 2022, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Zum Esch das hintere Kennzeichen vom grauen PKW Opel Vectra eines 56-Jährigen aus Emstek. Der PKW war im Tatzeitraum an der Wohnanschrift des Geschädigten abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Lastrup OT Hemmelte-Bahnhof - schweren Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, kam es gegen 14.15 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall: Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW die Landestraße L837 aus Hemmelte kommend in Fahrtrichtung Warnstedt. Ein 28-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr zur selben Zeit mit einem Kleinbus, besetzt mit drei weiteren Insassen (männlich, 24 Jahre; weiblich, 21 Jahre; männlich, 33 Jahre; alle wohnhaft in Cloppenburg) die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Hinter ihm befand sich ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg). Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Diepholzer nach dem Verlassen einer Verkehrsinsel auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Kleinbus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des Diepholzers herumgeschleudert und prallte dann gegen das Fahrzeug des 57-Jährigen. Der Kleinbus überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der Diepholzer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lastrup geborgen werden. Er erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Der Fahrer des Transporters und die drei Insassen wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) blieb unverletzt. Das Fahrzeug des Diepholzers sowie der Transporter wurden durch den Unfall vollständig zerstört. Am PKW des Mannes aus Essen (Oldenburg) entstand geringer Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 60000 Euro geschätzt. Für die Bergungsarbeiten waren insgesamt 47 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lastrup und Elsten im Einsatz. Die L837 war zwischen der Bundesstraße B68 und der Abzweigung Krapendorfer Straße bis ca. 17.15 Uhr vollständig gesperrt. Durch die Straßenmeisterei Löningen wurde der Verkehr abgeleitet.

