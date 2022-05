Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Schockanruf: Senior übergibt Bargeld an Abholerin; Up bog ab und Frau im Bus stürzte; Unfallflucht: Schüler nach Sturz mit Fahrrad leicht verletzt - Zeugen gesucht! und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Der Fall "Fahrer sucht Auto" ist geklärt - Offenbach

(aa) "Wo ist nur der silberfarbene Honda Civic abgeblieben?" - Diese Suche hat ein glückliches Ende gefunden. Wie wir berichteten hatte ein Mann aus Maintal am Dienstagvormittag (10.Mai 2022) einen Termin in der Senefelderstraße in Höhe der Roland-Passage und fuhr mit seinem 25 Jahre alten Honda dorthin. Im Anschluss konnte er sich jedoch nicht mehr an den Abstellort erinnern, sodass er am Nachmittag mit dem Bus nach Hause fuhr. Trotz intensiver Suche war der Wagen zunächst nicht aufzufinden. Der silberne Civic ist jetzt wieder "zuhause". Am Mittwoch führten die Ermittlungen endlich zum Auffinden des Hondas, der in der Brinkstraße in Höhe der Hausnummer 8 geparkt war. Die Besitzer haben ihr Fahrzeug bereits abgeholt.

2. Schockanruf: Senior übergibt Bargeld an Abholerin - Offenbach

(jm) "Eine Frau mit kurzen braunen Haaren, normaler Statur, 25 bis 30 Jahre alt, auffallend klein, 1,50 bis 1,55 Meter groß, trug einen Mundschutz und fuhr mit einem Auto davon", lautet die Beschreibung einer Geldabholerin nach einem Trickbetrug. Am Mittwochmittag, kurz nach 12 Uhr, erhielt ein Mann aus Offenbach einen Schockanruf. Der Anrufer gab sich als sein Sohn aus und schwindelte vor, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Das Gespräch wurde nun von einem vermeintlichen Polizeibeamten übernommen. Nur durch die Zahlung einer Kaution von mehreren tausend Euro könnte der Offenbacher verhindern, dass sein Sohn in Haft gehe. Gegen 12.50 Uhr übergab der Senior das Bargeld der Abholerin in der Kaiserstraße. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kaiserstraße zwischen Bismarckstraße und Hospitalstraße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Unfall mit Radfahrer - Mühlheim

(jm) Ein Fahrradfahrer wurde am Mittwochmorgen bei einem Unfall an der Kreuzung Leonhardstraße/Hallgartenstraße verletzt. Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 73-jähriger Neu-Isenburger mit seinem roten Opel Corsa die Leonhardstraße in Richtung Trachstraße. An der Kreuzung Hallgartenstraße stieß der Corsa mit dem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer zusammen. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer der Polizeistation Mühlheim (06108 6000-0) zu melden.

4. Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad - Biker leicht verletzt - Mühlheim

(jm) Am Mittwoch kam es auf dem Südring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 17 Uhr wollte eine 26 Jahre alte Frau mit ihrem Suzuki von einem Hof auf den Südring einfahren. Hierbei übersah sie offenbar den 32-jährigen Frankfurter auf seinem Motorrad und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

5. Up bog ab und Frau im Bus stürzte - Heusenstamm

(aa) Eine Insassin der Buslinie OF 96 stürzte am Samstagvormittag, weil der Busfahrer an der Kreuzung Leibnizstraße/Kolpingstraße eine Gefahrenbremsung vollzog. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 10.50 Uhr eine 28-jährige VW Up-Fahrerin von der Kolpingstraße nach rechts in die Leibnizstraße eingebogen sein. Der 67-jährige Busfahrer, der vorfahrtberechtigt die Leibnizstraße befuhr, musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte im Linienbus die 73-Jährige aus Heusenstamm und verletzte sich am Knie. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

6. Unfallflucht: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Fahrer eines weißen Autos - Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Nach einer Unfallflucht am Mittwoch in der Straße "Hainer Chaussee" bittet die Polizei um Hinweise zum Fahrer eines weißen Fahrzeuges. Gegen 12.20 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter die Hainer Chaussee in Richtung Kreisstraße 172 (Ortskern). Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer in Höhe der Einmündung Heckenweg einen in gleicher Richtung fahrenden Rennradfahrer überholt haben. Dabei kam es wohl zur Berührung, so dass der 64 Jahre alte Radler stürzte. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Fahrradfahrer zu kümmern. Der 64-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei hat erste Hinweise zu dem Fahrer. Er soll 50 bis 55 Jahre alt und kurze graue Haare gehabt haben. Zudem war er mit einem weißen Fahrzeug unterwegs. Die Unfallfluchtermittler suchen nun weitere Zeugen und bitten um Hinweise zum Verursacher. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Audi-Fahrerin bitte melden! - Hanau

(aa) Nachdem am Mittwochnachmittag in der Willy-Brandt-Straße ein schwarzer Audi eine E-Scooter-Fahrerin angefahren hat, bittet die Polizei, dass sich die etwa 50 Jahre alte Autofahrerin und Zeugen melden. Gegen 14.50 Uhr befuhr die 29-Jährige mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug den Radweg entgegen der Fahrtrichtung. Der Audi kam in Höhe der Hausnummer 30 von einem Parkplatz und touchierte die Hanauerin, wodurch sie stürzte. Die Audi-Lenkerin (etwa 1,65 Meter groß, schwarze Haare, weißes Oberteil, schwarze Hose) und ihre etwa 65 Jahre alte Beifahrerin waren ausgestiegen und hatten sich nach dem Befinden der 29-Jährigen erkundigt. Die Scooter-Fahrerin verließ die Unfallstelle, weil sie nach eigenen Angaben unter Schock stand. Ein Personalienaustausch hatte nicht stattgefunden. Später begab sie sich ins Krankenhaus (Ellbogenbruch, Prellungen) und gab anschließend den Unfall zu Protokoll. Die Audi-Lenkerin, deren Beifahrerin sowie Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Unfallflucht: Schüler nach Sturz mit Fahrrad leicht verletzt - Zeugen gesucht! - Erlensee/Langendiebach

(jm) Die Polizei sucht weitere Zeugen nach einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Anne-Frank-Straße, bei dem ein zehnjähriger Schüler leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 7.20 Uhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Anne-Frank-Straße in Richtung Kleingärten (Friedrichstraße) gefahren sein. Ein Zehnjähriger befuhr mit seinem Fahrrad ebenfalls die Anne-Frank-Straße in gleicher Richtung und wollte diese queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte. Der Fahrer hielt an, stieg aus und half zunächst dem Jungen. Danach stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der Junge klagte über Schmerzen an Arm und Bein und hatte zudem Schürfwunden. Nach ersten Angaben hat der Fahrer einen Dreitagebart und schwarzgraue Haare. Er soll mit einem VW Passat-Kombi (älteres Modell) in silber/grau vermutlich mit GN-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Auf dem Beifahrersitz saß ein junges Mädchen, welches augenscheinlich im Alter des Jungen gewesen sein soll. Die Unfallfluchtermittler bitten um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 19.05.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell