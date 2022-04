POL-DU: Marxloh: Benzinkanister und Gartenschlauch im Kofferraum - Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Duisburg (ots) - In Deutschland sind vor 30 Jahren, am 5. April 1992, Kinderrechte nach der UN-Kinderrechtskonvention in Kraft getreten. Doch im Grundgesetz sind Kinderrechte bislang immer noch nicht verankert. "Die Situation für Kinder und ihre Rechte ist eine Schande", so Kindernothilfe-Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann, "es ist höchste Zeit, dass die ...

mehr