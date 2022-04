Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Grüner SUV mit Stein beworfen? Fahrerin bzw. Fahrer gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg sucht nach dem Fahrer/der Fahrerin eines grünen SUV. Das Auto soll bereits vergangenen Donnerstag (31.März) gegen 17:30 Uhr an der Düsseldorfer Straße etwa in Höhe der Sperlingstraße (Haltestelle Im Schlenk) mit einem Stein beworfen worden sein. Ein Junge hat den Stein offenbar aus einer Gruppe Kinder/Jugendlicher heraus geworfen und das Fahrzeug an der Beifahrertür getroffen. Die Fahrerin bzw. der Fahrer wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 36 in Verbindung zu setzen. Auch andere Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden: 0203 2800.

