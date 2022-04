Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Bruckhausen: Polizei misst Fahranfänger mit fast 60 km/h zu viel auf dem Tacho

Duisburg (ots)

Bei einer Kontrolle am Dienstagnachmittag (5. April) ging dem Verkehrsdienst der Duisburger Polizei auf der Kaiser-Wilhelm-Straße ein junger Raser ins Netz. Er war mit seinem VW Golf bei erlaubtem Tempo 50 mit 107 km/h unterwegs, fuhr also mehr als doppelt so schnell wie erlaubt - und das auf regennasser Fahrbahn. Der 26-Jährige hat seinen Führerschein seit etwa einem Jahr, ist also noch in der Probezeit. Ihn erwarten jetzt neben einer Verlängerung der Probezeit, ein Bußgeld im dreistelligen Bereich, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell