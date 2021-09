POL-LG: Erneuerung des Fuhrparks: Polizeidirektion Lüneburg erhält weitere 18 vollelektrische Kraftfahrzeuge

Polizeidirektion Lüneburg

Elektromobilität ist DAS Thema der Mobilitätsbranche. Auf den Straßen Niedersachsens sind immer häufiger E-Fahrzeuge zu sehen. Die Polizei Niedersachsen ist bereits seit mehreren Jahren auf dem Gebiet der Elektromobilität aktiv und wird den eingeschlagenen Weg weiterführen. Nachdem die Polizeidirektion Lüneburg bereits 12 vollelektrische und 28 Hybrid-Fahrzeuge einsetzt, wurden nun 18 weitere vollelektrische Kraftfahrzeuge an die Behörde ausgeliefert.

Schon im Oktober 2020 machte Polizeipräsident Thomas Ring klar: "Wir wollen umweltfreundlicher werden und auch auf diesem Weg unseren Beitrag für die Region und die Gesellschaft leisten. Und der nächste Schritt wird nicht lange auf sich warten lassen".

Dies ist mit den neu eingetroffenen Volkswagen ID.3-Modellen nun geschehen. Die zivilen E-Fahrzeuge werden künftig in den Inspektionen Celle, Harburg, Heidekreis, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Uelzen, Rotenburg und Stade eingesetzt, vier Fahrzeuge verbleiben bei der Polizeidirektion in Lüneburg und ersetzen hier die bislang genutzten Dieselfahrzeuge.

Zurückliegend hat die Polizeidirektion Lüneburg bereits die strategische Entscheidung getroffen und ein Ladeinfrastrukturkonzept entwickelt, die alle Dienststellen der o.g. Inspektionen und den Behördenstandort berücksichtigt. So wurden in den letzten Jahren 87 Ladepunkte aufgebaut, darunter eine Schnellladesäule bei der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen. Weitere Ladepunkte sind bereits in der Planung und Umsetzung. Zudem wird es auch nicht lange dauern, bis die Polizeidirektion Lüneburg die nächsten vollelektrischen Fahrzeuge in Empfang nehmen wird.

Polizeipräsident Thomas Ring begrüßt die Erneuerung des Fuhrparks: "Die bei uns bestehenden Potenziale für emissionsfreie Mobilität wollen wir konsequent nutzen! Natürlich dürfen wir hierbei die teils extremen Anforderungen an die Einsatzfahrzeuge nicht vergessen. Moderne Polizeiarbeit und Elektromobilität stehen nach unseren bisherigen Erfahrungen im Einklang."

Weitere Informationen und Handlungsempfehlungen finden Sie in dem kürzlich von der Polizei Niedersachsen und der Technischen Universität Braunschweig veröffentlichten Leitfaden zum Forschungsprojekt "lautlos&einsatzbereit" unter https://www.tu-braunschweig.de/nff/projekte/lautlos.

