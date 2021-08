Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Einladung zu einem Pressegespräch mit dem Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Lüneburg anlässlich der Wanderausstellung "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik".

Lüneburg (ots)

Im Rahmen der Eröffnung der Wanderausstellung "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik" lädt die Polizeidirektion Lüneburg Medienschaffende zu einem exklusiven Pressegespräch mit Polizeipräsident Thomas Ring am 01.09.2021 um 13:00 Uhr in das Museum Lüneburg, Willy-Brandt-Straße 1, 21335 Lüneburg ein.

Sie erhalten hierbei die Möglichkeit eines direkten Austausches mit dem Polizeipräsidenten zu folgenden Themen: - Wanderausstellung "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik". - Demokratische Resilienz in der Polizeidirektion Lüneburg

Im Anschluss bieten wir Ihnen eine exklusive Führung an. Gerne können Sie in diesem Rahmen Medienmaterial erstellen. Herr Polizeipräsident Ring sowie die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion Lüneburg, Frau Kowalewski, stehen Ihnen für O-Töne zur Verfügung.

Sofern Sie an dem Pressegespräch teilnehmen möchten, bitten wir Sie um Anmeldung mit Nennung Ihres Namens, ggfs. Begleitpersonen und Ihres Mediums bis zum 30.08.2021, 14:00 Uhr, per E-Mail an: pressestelle@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

Die Einladung gilt vorbehaltlich aktueller Pandemie-Bestimmungen der Stadt Lüneburg und unter Berücksichtigung der Einhaltung von den üblichen Schutz- und Hygienemaßnahmen.

Hintergrundinformationen:

Im Rahmen einer Feierstunde eröffnet Polizeipräsident Thomas Ring gemeinsam mit Prof. Dr. Heike Düselder (Leiterin Museum Lüneburg) und Dr. Dirk Götting am 01.09.2021 die Wanderausstellung "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik". Sie ist in der Zeit vom 02.09. bis zum 29.09.2021 im Museum Lüneburg öffentlich zugänglich. Freunde und Helfer einerseits, Straßenkämpfer andererseits - das ist der wesentliche Gegensatz, der die Polizei der Weimarer Republik (1918-1933) prägte. In der ersten deutschen Demokratie entstand die Idee einer hilfsbereiten, bürgernahen Polizei - eine Vorstellung, die auch heute aktuell ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell