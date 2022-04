Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Impfpass-Masche - Trickdieb-Trio bestiehlt 87-Jährigen

Duisburg (ots)

Ein Trickdieb-Trio klingelte am Montagvormittag (4. April, 11:30 Uhr) an der Wohnungstür eines 87-Jährigen auf der Gerhart-Hauptmann-Straße. Die Frau und ihre zwei männlichen Komplizen gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus und verlangten von dem Senior die Vorlage seines Impfausweises. Er ließ die Unbekannten daraufhin in seine Wohnung und zeigte der Frau seinen Impfpass. Die Männer waren währenddessen unbeobachtet. Kurze Zeit später flüchteten die Trickdiebe in Richtung Lindenallee. Der 87-Jährige bemerkte dann, dass Geld aus seinem Portemonnaie fehlte.

Das Kriminalkommissariat 32 sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können: Die Frau wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Sie war schlank, hatte dunkle Haare und trug eine blaue Jacke mit einem Pelzkragen. Einer der Männer hatte eine Glatze, der andere Komplize kurze, dunkle Haare. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell