POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unachtsamer Autofahrer bringt Rollerfahrer zu Fall und flüchtet - Zeugen gesucht!

Am Dienstag gegen 14:50 Uhr soll auf der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe des Klinikums ein unachtsamer Autofahrer einen 20-jährigen Rollerfahrer zu Fall gebracht haben und anschließend geflüchtet sein. Der noch unbekannte Fahrer eines blauen Mitsubishis soll auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Käfertal vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gewechselt sein und hierbei den dort fahrenden Rollerfahrer übersehen haben. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 20-Jährige dem Auto ausweichen, wonach er stürzte. Hierbei verletzt er sich leicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Käfertal weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

