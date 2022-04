Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: E-Scooter-Fahrer verletzt sich schwer

Duisburg (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer (23) hat sich am Dienstagmittag (5. April, 12:20 Uhr) bei einem Unfall schwer verletzt. Er hatte an der Ecke Fransecky- und Nombericher Straße nicht auf die Vorfahrt eines Autos geachtet. In voller Fahrt prallte er im Kreuzungsbereich gegen die Seite des von rechts kommenden Opel, an dessen Steuer eine 25-Jährige saß. Der junge Mann schleuderte über die Motorhaube auf den Asphalt und verletzte sich unter anderem am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell