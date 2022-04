Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei stellt mutmaßliche Drogendealer - Zwei Festnahmen

Duisburg (ots)

Ein Mann, der offenbar mit Drogen dealte, fiel einer Streife am Montag (4. April, 16:10 Uhr) in einem Hauseingang an der Claubergstraße auf. Als die Beamten den 42-Jährigen kontrollierten fanden sie ein Messer sowie mehrere Bubbles mit augenscheinlich Heroin und Crack. Außerdem stießen sie auf Geldscheine in dealertypischer Stückelung. Der Duisburger räumte ein, mit Drogen gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Polizisten nicht nur weitere Betäubungsmittel, Utensilien zum Portionieren von Drogen und einen Teleskopschlagstock sondern auch auf seine 37-jährige Lebensgefährtin. Weil der Verdacht besteht, dass sie mit ihrem Freund unter einer Decke steckt, wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die Beschuldigten Haftbefehl wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Bei der Kontrolle ging den Einsatzkräften noch ein weiterer Mann ins Netz, der verdächtigt wird mit Heroin gehandelt zu haben. Bei seiner Dursuchung fanden die Polizisten zwei Mobiltelefone. Gegen den 46-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

