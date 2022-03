Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Diebstahl aus Umkleideraum einer Turnhalle (08.03.2022)

Gottmadingen (ots)

Ein Dieb war am Dienstagabend zwischen 18 und 21 Uhr in einer Turnhalle in der Hauptstraße unterwegs. Ein Unbekannter stahl aus einem frei zugänglichen Umkleideraum der Turnhalle aus einem dort befindlichen Geldbeutel eine Bankkarte und Bargeld. Mit der Bankkarte kaufte der Dieb anschließend mehrere Schachteln Zigaretten an verschiedenen Automaten. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Nutzen Sie, falls möglich, vorhandene Schließfächer oder schließen Sie, wenn möglich, Umkleideräume während des Trainings ab.

