POL-ME: 47-Jähriger findet gestohlenes Fahrrad selbst wieder - Polizei nimmt Fahrraddieb fest - Ratingen - 2110118

Am Donnerstagabend (21. Oktober 2021) beobachtete ein 47-Jähriger zufällig, wie das vor wenigen Wochen gestohlene Fahrrad seiner Tochter von einem Mann auf der Straße Am Löken in Ratingen in Richtung Kreuzherrenweg geführt wurde. Er informierte die Polizei, die den Dieb mitsamt seiner Tatbeute stellen und vorläufig festnehmen konnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 40-jährigen Ratinger ein. Das gestohlene Mountainbike wurde an den 47-Jährigen ausgehändigt.

Das war geschehen:

Gegen 19:10 Uhr beobachtete ein 47-jähriger Ratinger einen zufällig passierenden Mountainbikefahrer. Der Mann fuhr mit einem auffällig reflektierenden weißen Mountainbike entlang der Straße Am Löken. Der 47-Jährige erkannte unmittelbar das erst vor wenigen Wochen entwendete Fahrrad seiner Tochter in dem von dem Mann geführten Mountainbike wieder und informierte umgehend die Polizei. Die zeitnah eingetroffenen Beamten konnten den Fahrraddieb im Einmündungsbereich Am Löken / Kreuzherrenweg stellen. Eine Überprüfung der Fahrradrahmennummer im polizeilichen Fahndungssystem bestätigte die Angaben des 47-jährigen Geschädigten.

Die Polizei nahm den 40-jährigen Ratinger fest und übergab das Mountainbike an den rechtmäßigen Besitzer.

Im Rucksack des kriminalpolizeilich bereits erheblich in Erscheinung getretenen Ratingers wurden weitere Gegenstände aufgefunden, die vermutlich aus Diebstahlstaten stammen. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 40-Jährigen ein.

Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen wurde der Ratinger von der Polizeiwache entlassen. Die Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände dauern derzeit an.

