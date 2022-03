Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Jugendliche schlagen Scheibe eines Linienbusses ein - Polizei sucht Zeugen (09.03.2022)

Singen (ots)

Fünf bislang unbekannte Jugendliche haben am Mittwochmorgen im Bereich einer Bushaltestelle in der Straße "Am Posthalterswäldle" die Seitenscheibe eines Linienbusses eingeschlagen. Die Unbekannten stiegen, gegen 09.20 Uhr, an der Bushaltestelle "Am Posthalterswäldle" Ecke Uhlandstraße zunächst in den Linienbus ein. Nachdem sie dort randalierten, wies sie der Busfahrer aus dem Bus. Als der Busfahrer seine Fahrt fortsetzte und anfuhr, schlugen die Jugendlichen von außen eine Seitenscheibe ein. Der Busfahrer bremste daraufhin stark, so dass sich zwei Fahrgäste im Bus leicht verletzten. Ein Krankenwagen brachte die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Jugendlichen flüchteten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

