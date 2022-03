Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Bremse versagt - Auto macht sich selbstständig (09.03.2022)

St. Georgen (ots)

Rund 7.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am gestrigen Mittwoch, gegen 17 Uhr, auf der Gerwigstraße ereignet hat. Ein 61 Jahre alter Mann parkte einen VW Touran bergabwärts am Fahrbahnrand. Unterhalb des VW Touran parkte eine 67-Jährige einen VW Polo quer. Aus unbekannter Ursache löste sich die elektronische Handbremse des Touran woraufhin dieser rückwärts auf den VW Polo rollte. Fahrertür und Frontkotflügel des Polos wurden durch die Kollision stark in Mitleidenschaft gezogen. Den am Polo entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro, den Schaden am Touran auf rund 2.000 Euro.

