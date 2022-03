Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Kurz unbeaufsichtigte Kerze setzt im Eingangsbereich eines Seniorenzentrums Buch in Brand (09.03.2022)

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Eine in einer kleinen Glaslaterne befindliche Kerze hat am Mittwochabend im Eingangsbereich eines Seniorenzentrums in der Eugen-Bolz-Straße ein Buch in Brand gesetzt und schließlich zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Kurz vor 21 Uhr brachte die brennende Kerze das Glas der kurz unbeaufsichtigten kleinen Glaslaterne zum Bersten und setzte in der Folge ein auf der gleichen Ablage befindliches Buch in Brand. Eine aufmerksame Pflegerin konnte den Brand mit Wasser löschen. Aufsteigender Rauch hatte zwischenzeitlich schon die Brandmeldeanlage ausgelöst, sodass die Feuerwehr der Abteilungen Aldingen und Spaichingen mit sechs Fahrzeugen und rund 30 Mann sowie das DRK mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zu dem Seniorenzentrum ausgerückt waren. Durch das schnelle Eingreifen der Pflegerin war es glücklicherweise weder zu Sachschaden noch zu verletzten Personen gekommen.

