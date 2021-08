Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210825 - 1024 Frankfurt/Bad Homburg: 29-jähriger Autofahrer flieht vor Polizei und verursacht dabei einen Unfall

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (24.08.2021) versuchte ein 29-jähriger Renault-Fahrer einer Polizeikontrolle zu entfliehen. Hierbei verursachte er einen Unfall und wurde schwer verletzt. Anschließende Ermittlungen der Polizei führten zudem zum Auffinden von Drogen.

Gegen 19.15 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Marie-Curie-Straße einen Fahrer eines Renault Clio kontrollieren. Dieser hielt jedoch nicht an, sondern drückte auf das Gaspedal und befuhr die A661 in Fahrtrichtung Bad Homburg. Die Polizisten nahmen zunächst die Verfolgung auf. Der 29-jährige fuhr so gefährlich und schnell, sodass er Unbeteiligte in Gefahr brachte. Daher beendet die Polizeistreife die Verfolgung schließlich aus präventiven Gründen. Das hatte den 29-jährigen Autofahrer jedoch nicht davon abgehalten, zu schnell zu fahren, so dass es auf einer Zubringerstraße zur A661 (L3003) zu einem Alleinunfall kam. Im Zuge dessen verletzte sich der 29-Jährige schwer und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Dabei stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen eigentlich einem anderen Pkw zugehörig sind. Auch verfügte das Fahrzeug über keine Versicherung. Der Renault, die Kennzeichen sowie die Fahrerlaubnis stellte die Polizei sicher.

Doch damit nicht genug. Ein bei dem Autofahrer durchgeführter Drogen-Vortest schlug positiv auf THC an. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von rund 100 Gramm Haschisch, über 9,5 Gramm Marihuana sowie eine Cannabispflanze. Die Drogen sowie die Pflanze wurden ebenfalls sichergestellt.

Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs sowie unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

