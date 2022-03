Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 19 Verkehrsverstöße in drei Stunden (09.03.2022)

VS-Villingen (ots)

In der Schwenninger Straße hat die Polizei am Mittwochmittag innerhalb von drei Stunden 19 Autofahrer bei Verkehrsverstößen erwischt. Fünf Autofahrer waren während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen "beschäftigt". Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro. Weitere fünf Autofahrer missachteten eine rote Ampel, was ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro nach sich zieht. Zwei Fahrer oder Mitfahrer hatten keinen Gurt angelegt, was mit 30 Euro Verwarngeld geahndet wird. Ein Autofahrer hatte zudem ein Kind bei sich im Auto, welches nicht angeschnallt war, was den Fahrer nun 60 Euro Bußgeld kostet. Außerdem stellten die Beamten bei einem Autofahrer in der Kontrolle fest, dass dieser keinen Führerschein hat. Für das Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich der Fahrer nun in einem Strafverfahren verantworten. Ebenso muss sich der Halter des Autos, der die Nutzung zugelassen hat dafür strafrechtlich verantworten. Bei zwei weiteren Kontrollen fiel auf, dass die fällige Hauptuntersuchung überschritten war, was mit 25 Euro verwarnt wurde. An zwei Fahrzeuge waren die Kennzeichen nicht ordnungsgemäß angebracht, was mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro zu Buche schlägt.

Die Polizei führt solche Kontrollen nicht durch, um Auto- oder Radfahrer zu ärgern oder "Kasse" zu machen. Insbesondere die Gurt-/Handykontrollen dienen dem Schutz aller. Jeder "aktive Teilnehmer" sollte dem Verkehrsgeschehen seine volle Aufmerksamkeit schenken und sich durch die Nutzung erwiesenermaßen sinnvoller Einrichtungen, wie dem Sicherheitsgurt, vor schweren Unfallfolgen schützen. Das Nutzen eines Handys während der Fahrt kann zu schwersten Unfällen führen und ist deshalb zu unterlassen.

