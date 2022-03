POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) BMW-Auspuff zu laut

Rottweil (ots) - In der Heerstraße ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer Sonne geblendet worden, weswegen er über eine Verkehrsinsel schrammte. Der 26-Jährige am Steuer seines Audi erkannte nahe der Imster Straße den weiteren Straßenverlauf nicht mehr, weswegen er zu weit nach links kam. Er überrollte ein Verkehrszeichen samt Halter, wodurch am Auto an der Front und Unterboden erheblicher Sachschaden entstand. Das ...

