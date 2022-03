Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS- Villingen, B 33, Schwarzwald-Baar-Kreis) Drei Schwerverletzte bei Unfall (09.03.2022)

VS-Villingen, B33 (ots)

Drei Schwerverletzte und Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, auf der Bundesstraße 33, Anschlussstelle Villingen Süd, auf Höhe der Gaskugel ereignet hat. Ein 47 Jahre alter Mann war mit einem VW Golf auf der B33 in Richtung Mönchweiler unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Villingen Süd kam der Golf-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier zunächst frontal mit einem entgegenkommenden Audi A6 eines 43-Jährigen. Ein hinter dem Audi fahrender 55-jähriger Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr in den mittlerweile quer auf der Fahrbahn stehenden Golf. Die drei Fahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer. Mehrere Krankenwagen brachten sie in eine Klinik. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war zudem eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Die Feuerwehr unterstütze mit 15 Helfern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf insgesamt rund 40.000 Euro.

