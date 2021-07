Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt und bringt Fahrradfahrer zu Fall

Titz (ots)

Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern und einem Pkw, bei dem die Radfahrer leicht verletzt wurden.

Ein 37-jähriger Mann aus Titz und sein elfjähriger Sohn waren gegen 18:30 Uhr mit ihren Fahrrädern vom Friedhof kommend auf der Kirchgasse unterwegs. Die beiden wollten an der Einmündung links auf die Güstener Straße in Richtung L12 fahren. Währenddessen fuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Jülich mit seinem Pkw aus Richtung der L12 auf der Güstener Straße; er wollte rechts in die Kirchgasse abbiegen. Beim Abbiegen nahm er die vorfahrtberechtigten Radfahrer nicht wahr und musste im Einmündungsbereich stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch die beiden Radfahrer bremsten stark und stürzten deshalb. Erst Zuhaue bemerkten die Radfahrer, die zunächst gegenüber dem Pkw-Fahrer angegeben hatten, unverletzt zu sein, dass sie Schmerzen hatten und verständigten die Polizei. Im Anschluss begaben sich der 37-Jährige und sein Sohn selbstständig in ein Krankenhaus.

Die Polizei suchte den Pkw-Fahrer, der den Unfallhergang bestätigte, auf der Arbeitsstelle auf. Der 22-Jährige räumte auch ein, dass er trotz besseren Wissens von der L12 auf die Güstener Straße gefahren sei, die auf diesem Stück nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist.

