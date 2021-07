Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Juweliergeschäft

Düren (ots)

Scheibenklirren schreckte in der Nacht zu Montag mehrere Anwohner der Josef-Schregel-Straße auf. Unbekannte hatten sie Zutritt zu einem Juweliergeschäft verschafft.

Gegen 03:50 Uhr machten sie die unbekannten Täter am Eingang des Ladens zu schaffen. Nachdem sie das Rollgitter und die Eingangstür gewaltsam geöffnet hatten, drangen mehrere Unbekannte in den Verkaufsraum ein und stahlen innerhalb kürzester Zeit Schmuck aus den Auslagen. Anschließend flüchteten sie mit einem bereit stehenden dunklen Fahrzeug in Richtung Düren-Nord. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

