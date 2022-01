Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl eines E-Bikes

Mönchengladbach (ots)

An der Lüpertzender Straße im Stadtteil Gladbach wurde am Dienstag, 25. Januar, aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses ein E-Bike gestohlen. Zwischen 12.15 Uhr und 17.30 Uhr drangen Unbekannte in den Keller ein und nahmen das angekettete E-Bike der Marke KTM mit. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

