Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss und illegaler Drogenbesitz

Northeim (ots)

Northeim (Se)

37154 Northeim, Göttinger Straße

Freitag, den 24.12.2021, gegen 16.10 Uhr

Weil ein 32-jähriger Northeimer beim Fahren mit seinem E-Scooter telefonierte, sollte er von einer Funkstreifenbesatzung kontrolliert werden. Der 32-Jährige flüchtete sofort in Richtung Wallanlagen, entledigte sich seines E-Scooters und Rucksacks und lief fußläufig weiter. In der Friedrichstraße konnte er versteckt hinter einer Mülltonne festgestellt und festgenommen werden. In dem weggeworfenen Rucksack wurden diverse illegale Drogen gefunden. Auf richterliche Anordnung wurde daraufhin seine Wohnung durchsucht. Dabei wurden weitere szenetypische Beweismittel und auch Falschgeld gefunden und beschlagnahmt. Da der Northeimer auch selbst unter dem Einfluss von illegalen Drogen stand, wurde bei ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter war darüber hinaus nicht versichert, so dass gegen den 32-Jährigen diverse Strafanzeigen und zwei Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt wurden. Nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen wurde er entlassen.

