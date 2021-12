Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruch

Northeim (ots)

Northeim (Se)

37154 Northeim, Zwinger, Wohnhaus

Donnerstag, den 23.12.2021, 18.10 Uhr bis 21.40 Uhr

Unbekannte Täter drangen in Abwesenheit der Wohnungsinhaberin in deren im Erdgeschoss befindlichen Wohnung ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Aus der Wohnung wurden Schmuck, Bargeld und Weihnachtsgeschenke im Wert von ca 600.-EUR entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Northeim unter Tel.: 0555170050

