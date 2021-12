Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrüche in Gartenlauben

Northeim (ots)

Northeim (Se)

37154 Northeim, Am Lohgraben, Kleingartenkolonie Dienstag, 21.12.2021, 12.00 Uhr bis Freitag, 24.12.2021, 12.30 Uhr

In der angegebenen Tatzeit drangen unbekannte Täter durch Aufbrechen der Türen oder Einschlagen von Fenstern in mindestens 11 Gartenlauben einer Kleingartenkolonie ein. In wenigen Fällen wurden Gartengeräte entwendet. Aus den übrigen Lauben wurde nichts entwendet. Der Gesamtschaden zusammengesetzt aus Diebesgut und Sachschaden beläuft sich auf ca 2000.-EUR Hinweis bitte an die Polizei Northeim, tel.: 0555170050

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell