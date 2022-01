Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Corona-Teststation

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 26.01.2022, sind bislang unbekannte Täter in eine in einem Container beheimatete Corona-Teststation am Reststrauch eingebrochen.

Es muss zwischen Dienstag, 25.01.2021, 22 Uhr und dem darauffolgenden Mittwoch, 09.50 Uhr, gewesen sein, als die Einbrecher die Tür des Containers gewaltsam aufbrachen und anschließend die darin stehenden Schränke durchwühlten. Mitsamt Beute in Form von medizinischem Material und elektronischen Geräten flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und / oder möglichen Tatverdächtigen bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell