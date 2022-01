Polizei Mönchengladbach

POL-MG: KFZ-Diebstahl in Gladbach

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 26.01.2022, haben Unbekannte an der Lessingstraße ein Auto gestohlen.

Nach eigenen Angaben hatte der Besitzer den grauen BMW (323I/ 346L) am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr an der Straße verschlossen geparkt. Am Mittwochmorgen stellte er gegen 10:30 Uhr fest, dass das Fahrzeug entwendet wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell