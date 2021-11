Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211130 - 1434 Frankfurt-Gallus: Dieb entwendet E-Scooter aus Hotel

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 22-jähriger Dieb betrat gestern Abend gegen 22:30 Uhr ein Hotel in der Europaallee und entwendete einen E-Scooter samt Ladegerät. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Der 22-Jährige ging nach Betreten des Hotels in den Personalraum. Hier weckte ein E-Scooter der Marke Xiaomi (Wert: ca. 700 Euro) sein Interesse. Also überlegte er nicht lange und nahm den Roller mit - sinnvollerweise inklusive Ladegerät. Ein Zeuge konnte den jungen Mann gut beschreiben, so dass die Flucht des Diebes mit dem E-Scooter letztlich nicht erfolgreich war. Im Zuge der sofortigen Fahndung nach dem Täter konnte dieser durch die Polizei angetroffen und vorübergehend festgenommen werden.

