POL-OF: Schockanrufer ergaunern Bargeld - Kripo sucht Zeugen; Festnahmen dank Hinweisen; Einbrecher stieg in Bürogebäude ein und mehr

Bereich Offenbach

1. Schockanrufer ergaunern Bargeld - Kripo sucht Zeugen - Offenbach

(jm) Eine Seniorin hat nach einem Schockanruf am Montagmittag im Brunnenweg einem Abholer Bargeld übergeben. Gegen 13 Uhr rief zunächst ihr vermeintlicher "Sohn" an. Er schwindelte ihr vor, einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht zu haben. Nur durch die Zahlung von mehreren tausend Euro könne er aus dem Gefängnis freikommen. Im weiteren Verlauf erhielt die Offenbacherin mehrere Anrufe angeblich von der "Polizei" und vom "Gericht". Die Täter brachten schließlich die Seniorin dazu, gegen 14.30 Uhr einem Abholer eine Bargeldsumme zu übergeben. Erst als kurz darauf die Dame ihren Sohn anrief, bemerkte sie den Betrug. Kriminalhauptkommissar Mike Klinge vom Fachkommissariat Bandenkriminalität sagt: "Die Täter gelangen meist online über das Telefonbuch an die Adressen oder Rufnummern ihrer Opfer. Seien Sie skeptisch, wenn am Telefon eine angebliche Notlage eines Bekannten oder Angehörigen geschildert wird und Sie zur Übergabe von Vermögenswerten aufgefordert werden. Verständigen Sie im Zweifel umgehend selbst die Polizei." Im aktuellen Fall wird der Abholer als 25 bis 30 Jahre alt, schlank, groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brunnenweges gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Zudem rät die Kriminalpolizei:

- Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Meist wird angegeben, ein Bekannter oder Verwandter habe einen Verkehrsunfall mit einem Todesopfer verursacht.

- Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit. Im Zweifel rufen Sie eine Vertrauensperson an oder melden Sie sich bei der Polizei.

- Übergeben Sie kein Geld, Gold oder Wertsachen an Menschen, die Sie nicht kennen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Servicenummer 069 8098-2424.

2. Unfallflucht: VW Multivan beschädigt - Langen

(jm) Auf 4.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag an einem in der Voltastraße geparkten VW Multivan verursacht hat. Die Eigentümerin hatte ihren grauen Van gegen kurz vor 9 Uhr in Höhe der Hausnummer 6 abgestellt. Als sie gegen 18 Uhr in ihr Auto einsteigen wollte, stellte sie Schäden an der Fahrerseite fest. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge, könnte das verursachende Fahrzeug im Heckbereich beschädigt sein. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Festnahmen dank Hinweisen - Hanau/ Lamboy

(aa) Ein Sicherheitsdienst meldete am frühen Dienstag, gegen 1.50 Uhr, in der Luise-Kiesselbach-Straße Personen auf dem Gelände eines Autohauses. Als sich diese ertappt sahen, flüchteten sie. Kurz darauf nahmen herbeigeeilte Polizisten drei Männer im Alter von 17, 33 und 34 Jahre fest. Der entscheidende Hinweis kam zudem von einem Passanten. Dieser hatte drei Männer gesehen, die aus Richtung des Firmengeländes kommend zu einem Transporter gerannt seien. In dem abgestellten Fahrzeug wollten sie sich offensichtlich verstecken. Die Verdächtigen sollen an der Grundstücksrückseite mit einer Flex zunächst den Zaun geöffnet und danach das Schloss zu einem Reifenkäfig aufgebrochen haben. Draußen waren bereits Reifen mit Felgen offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt worden. In dem Fahrzeug befanden sich ebenfalls Reifensätze und mehrere Kennzeichen, die sichergestellt wurden. Die Ermittlungen zu deren Herkunft dauern an. Die Festgenommenen wurden für die polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Im Laufe des Tages werden die Männer, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, voraussichtlich gegen eine Sicherheitsleistung entlassen. Die weitere Bearbeitung liegt bei der Ermittlungsgruppe Hanau II. Die zuständige Beamtin bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

2. Einbrecher stieg in Bürogebäude ein - Langenselbold

(aa) Zu einem Einbruch am frühen Montag in ein Bürogebäude "Am Seegraben" liegen der Polizei bereits erste Hinweise vor. Gegen 1.50 Uhr war ein etwa 1,80 Meter großer Mann über den Zaun auf das Firmengelände geklettert. Anschließend stieg er auf eine Leiter und schlug im ersten Stock ein Fenster ein. Nach dem Einstieg durchwühlte der Einbrecher mehrere Büros und stahl zwei Kassen mit Geld. Der Täter hatte eine Jogginghose und einen Hoody an. Außerdem hatte er eine Spitzhacke bei sich. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

3. Zeugensuche: Wer sah die Unfallflucht? - Maintal/Hochstadt

(jm) Wer am Sonntag in der Bahnhofstraße unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Ein Audi-Fahrer hatte zwischen 8 und 14 Uhr seinen Wagen in Höhe der Hausnummer 147 abgestellt. In dieser Zeit touchierte ein unbekanntes Fahrzeug den weißen Audi. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 4.000 Euro und machte sich davon. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 17.05.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

