Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Hausfriedensbruch

Zwischen Montag, 18. Juli 2022, 11.30 Uhr, und Dienstag, 19. Juli 2022, 10.30 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter auf das Dach der Alexanderschule in der Antoniusstraße. Hierbei fiel er durch einen kuppelförmigen Lichtschacht in ein darunter befindliches Klassenzimmer und verließ das Gebäude durch ein Fenster. Durch den Sturz muss der Täter sich verletzt haben: An dem betreffenden Fenster wurden Blutanhaftungen festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Bargeld

Zwischen Donnerstag, 14. Juli 2022, 15.00 Uhr, und Freitag, 15. Juli 2022, 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Pflegeeinrichtung in der Marienstraße Bargeld aus der Geldbörse einer 96-jährigen Bewohnerin. Die Geldbörse befand sich im Tatzeitraum in einer Handtasche im Nachtschrank ihres Zimmers. Bereits einen Monat zuvor war der Seniorin Geld aus ihrer Geldbörse entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Dienstag, 14. Juli 2022, 23.00 Uhr, und Freitag, 15. Juli 2022, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Garage im Leinenweg das E-Bike eines 49-Jährigen aus Lohne. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein E-Bike des Herstellers PEGASUS, Modell Strong EVO 5 R. Das Fahrrad hat einen grauen Rahmen und schwarze Schutzbleche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Freitag, 08. Juli 2022, 16.15 Uhr, und Sonntag, 10. Juli 2022, 17.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das am Bahnhof in Steinfeld abgestellte Damen-E-Bike einer 42-Jährigen aus Steinfeld. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein E-Bike des Herstellers VICTORIA, Modell e-classic. Das Fahrrad hat einen rosafarbenen Rahmen, schwarze Schutzbleche, einen schwarzen Sattel und schwarze Lenkergriffe. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll und eine Rahmengröße von 53 cm. Zudem verfügt es über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Hinten am Fahrrad befanden sich zwei gelb-karierte Fahrradtaschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. Juli 2022, kam es gegen 20.55 Uhr in der Pastor-Schlichting-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 82-Jähriger aus Steinfeld beschädigte beim rückwärts Ausparken mit seinem Pkw den geparkten Pkw eines 58-Jährigen aus Steinfeld. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der 82-Jährige entfernte sich zunächst ohne Angabe seiner Daten vom Unfallort. Da der Unfall von mehreren Zeugen beobachtet worden war, konnte er im Nachgang ermittelt und mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert werden.

Bakum - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag 19. Juli 2022, um 18.15 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Bakum mit einem E-Scooter Die Harmer Straße in Bakum, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 19. Juli 2022, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Bakum mit einem Kleinkraftrad die Straße Hasenberg in Bakum mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Brand einer Ballenpresse

Am Dienstag, 19. Juli 2022, gegen 16.00 Uhr, wurde bei Arbeiten auf einer Ackerfläche In der Wallriede eine Rauchentwicklung innerhalb der Ballenpresse wahrgenommen. Durch die Mitarbeiter des betroffenen Lohnunternehmens aus Rastede wurde die Presse daraufhin sofort vom Stoppelfeld auf eine nebenliegende, gegrubberte Ackerfläche gezogen, um einen Großbrand zu vermeiden. Weiterhin wurde versucht, das Feuer eigenständig zu löschen. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Holdorf und Fladderlohhausen, die mit sieben Fahrzeugen und 40 Kameraden vor Ort waren, konnte ein Vollbrand der Presse verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell