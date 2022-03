Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erpolzheim - Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Erpolzheim (ots)

Zeugen meldeten am Freitag, gegen 18.00 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Erpolzheim. Die Unfallverursacherin beschädigte am Ortseingang Erpolzheim von Birkenheide kommend ein Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel und fuhr einfach weiter. Es entstand ca. 200 EUR Sachschaden. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen. Die 71-jährige Unfallverursacherin aus der VG Freinsheim wurde von der Polizei in Erpolzheim festgestellt und kontrolliert. Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben sich nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

