Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220210-1: 55-Jährige vertrieb Einbrecher mit Taschenlampe

Erftstadt (ots)

Die Bewohnerin eines Hauses hörte verdächtige Geräusche, ging diesen nach und bemerkte im Garten Einbrecher mit Taschenlampe.

Polizisten suchten am Donnerstagmorgen (10. Februar) um 4 Uhr das Einfamilienhaus einer 55-Jährigen im Hellenthaler Weg in Erftstadt (Liblar) auf. Die Bewohnerin hatte angegeben, dort im Garten Einbrecher mit Taschenlampe gesehen und Einbruchspuren entdeckt zu haben. Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen und ist telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar.

Um 3 Uhr soll die schlafende Bewohnerin verdächtige Geräusche gehört haben, worauf sie aufwachte und diesen nachging. Auf dem Weg ins Erdgeschoss des Hauses soll sie Taschenlampenschein aus dem Garten ins Hausinnere gesehen haben. Sie holte ihrerseits ihre Taschenlampe und leuchtete in den Garten. Sodann erlosch die Taschenlampe des Unbekannten im Garten. Später bemerkte die Frau Aufbruchspuren an einer Tür. Die hinzugerufenen Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls ein. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell