POL-REK: 220209-2: Ladendieb greift Mitarbeiter an und flüchtet mit Beute - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Zwei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag (9. Februar) in einem Discounter in Kerpen-Sindorf Lebensmittel gestohlen und einen Mitarbeiter (55) angegriffen. Die beiden circa 20 bis 25-Jahre alten und schlanken Männer liefen nach der Tat mit ihrer Beute in Richtung Bahnhof Sindorf davon.

Nach derzeitigem Sachstand betraten die beiden Männer gegen 13.45 Uhr den an der Thaliastraße gelegenen Verbrauchermarkt. Der Angestellte beobachtete, wie die Verdächtigen Waren einsteckten. Als die Männer diese Waren an der Kasse nicht zahlten, sprach sie der Geschädigte an. Einer der Täter habe ihn mit seinem Körper gerammt und sei aus dem Geschäft gegangen. Der Mitarbeiter habe die Männer dann bis auf den Parkplatz verfolgt. Der gleiche Täter habe ihn dann geschubst. Im Anschluss flüchteten die Männer.

Der 55-Jährige beschrieb einen Täter als circa 175 bis 180 Zentimeter groß. Er habe einen kurzen Vollbart. Zum Tatzeitpunkt soll der Mann eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose sowie weiße Turnschuhe getragen haben. Er habe eine weiße Plastiktüte sowie eine schwarze, kleine Umhängetasche bei sich gehabt. Sein circa 185 bis 190 Zentimeter großer Komplize habe schwarze kurze Haare. Er soll mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen sein. Er habe zudem einen Einkaufswagen geschoben und zwei Tüten der Firma "Netto" getragen.

Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Die Ermittler fragen:

- Wer hat den räuberischen Diebstahl beobachtet und kann Angaben zur Sache machen? - Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? (sc)

